Google Stadia: ecco i giochi gratuiti di gennaio 2019

Sono Rise of the Tomb Raider e Thumper i giochi gratuiti dati a gennaio 2019 agli abbonati a Stadia Pro, l'abbonamento a pagamento di Google Stadia. I due titoli saranno disponibili a partire dal 1° gennaio 2020.



Rise of the Tomb Raider è il secondo capitolo della recente trilogia con protagonista Lara Croft. Si tratta di un action in terza persona con elementi adventure. Thumper, invece, è un rhythm game pieno di colore e divertimento.



Intanto che aspettate i due nuovi titoli, vi ricordiamo che avete tempo fino al 31 dicembre per riscattare Tomb Raider. Destiny 2: The Collection, Samurai Shodown e Farming Simulator 19 Platinum Edition saranno invece disponibili per tutto gennaio 2020, a patto sempre di avere un abbonamento Stadia Pro.