Cyberpunk 2077, Keanu Reeves: la statuetta di Johnny Silverhand prenotabile da GameStop

La statuetta di Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves in Cyberpunk 2077, è prenotabile in esclusiva da GameStop. L'apparizione di Keanu Reeves alla conferenza Microsoft dell'E3 2019, dove ha annunciato il suo ruolo in Cyberpunk 2077 di CD Project Red, , ha letteralmente galvanizzato i fan del gioco e dell'attore, che saranno contenti di poter acquistare la statuetta del suo personaggio, Johnny Silverhand, disponibile nei prossimi mesi.



In realtà le statuette sono due, una di Silverhand che suona una chitarra elettrica, che costa 40 dollari, e l'altra in cui fa il gesto delle corna, che nel mondo del rock viene letto come un segno di complicità con i fan. La seconda costa 30 dollari. Entrambe dovrebbero essere disponibili a partire dal 1° marzo 2020, ben prima di Cyberpunk 2077 che sarà invece lanciato il 16 aprile 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia.