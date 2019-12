OnePlus 6 e 6T: Android 10 ora disponibile con Oxygen 10.3.0

Entro la fine dell'anno in corso Android 10 sarebbe dovuto arrivare sulla maggior parte degli smartphone android top di gamma presenti sul mercato, e per il momento pare che ce la stia facendo. Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, Android 10 è ufficialmente disponibile su OnePlus 6 e 6T.

OnePlus 6 e 6T ricevono in queste ore Android 10 grazie al nuovo aggiornamento firmware dello smartphone android targato OnePlus, Oxygen 10.3.0. Proprio OnePlus ha già reso disponibile la build per il download (campo Fonte di questo articolo), ma se non siete sufficientemente esperti basterà controllare la disponibilità di nuovi aggiornamento dal vostro dispositivo.

E intanto qui di seguito vediamo il changelog ufficiale di Android 10 su OnePlus 6 e 6T.

Aggiornamento del sistema ad Android 10

Nuova UI per Android 10

Risolto il problema del reboot automatico

Aggiunta l'opzione per nascondere l'area del notch sul display in Impostazioni (Impostazioni - Display - Notch display - Nascondi l'area del notch)

Corretto il problema della schermata di blocco che appariva anche dopo aver sbloccato il dispositivo con la password

Corretto il problema con la barra di navigazione dopo l'upgrade

Corretta la mancanza dell'opzione Benessere Digitale nelle Impostazioni

Aggiornamento alle patch di sicurezza Android di novembre 2019

Miglioramento della funzionalità dello sblocco tramite impronta digitale

Migliorata l'animazione dell'impronta digitale

Migliorate le prestazioni della fotocamera

Risolto il problema della connessione WiFi sulle reti 5GHz