Call of Duty: Modern Warfare, un bug consente di uccidere da dietro una parete con l'esplosivo

Scoperto un nuovo bug di Call of Duty: Modern Warfare che consente di uccidere da dietro una parete, apparentemente solida, usando degli esplosivi. Il bug in questione è presente nella mappa Shoot House, recentemente aggiunta alla modalità Shoot the Ship.



Il primo a far notare il bug è stato il giocatore ProP777, che si è ritrovato morto in modo misterioso durante una partita natalizia. Da dove è arrivata l'esplosione che lo ha ucciso? Usando la kill cam, ProP777 ha scoperto che il nemico non lo ha colpito direttamente, ma ha sparato con un RPG su di una parete degli uffici di Shoot House. Il danno riflesso lo ha colpito a prescindere dall'ostacolo. Il fatto di non poter vedere l'avversario e il suo colpo gli ha di fatto reso impossibile evitare i danni.



Probabilmente il bug sarà sistemato con i prossimi aggiornamenti di Call of Duty: Modern Warfare, anche perché dovrebbe essere molto facile da scovare e risolvere. Da notare che questo non è l'unico bug grave scoperto in questi giorni nel gioco, visto che in un'altra mappa, Shipment, è possibile uscire letteralmente dal campo di gioco e colpire gli avversari indisturbati.