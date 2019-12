Call of Duty: Modern Warfare, un bug consente di colpire da sotto la mappa, streamer sbotta in video

A quanto pare, il bug che consente di nascondersi sotto la mappa e colpire indisturbati da tale posizione si ripresenta in Call of Duty: Modern Warfare e a farne le spese in questo caso è stato lo streamer Calvin 'Aimbotcalvin' Chau che si è sfogato in maniera piuttosto colorita nel corso di un video streaming.



Aimbotcalvin, del Team SoloMid, stava proprio per ottenere una Tactical Nuke quando qualcuno l'ha colpito, senza capire in un primo momento cosa fosse precisamente successo. La killcam successiva ha svelato l'arcano: il giocatore si trovata al di sotto del livello del terreno nella mappa Port of Verdansk di Call of Duty: Modern Warfare.



Si tratta di un bug presente in Call of Duty: Modern Warfare che consente di ritrovarsi al di sotto della mappa, in una zona che ovviamente non dovrebbe essere accessibile ma dalla quale si risulta invisibili ai giocatori che stanno in superficie, potendo in questo modo colpire indisturbati.



Avendo collezionato 26 uccisioni consecutive, Aimbotcalvin si trovata a quattro kill dalla Tactical Nuke quando è stato colpito in maniera irregolare, dunque è anche comprensibile la reazione esagitata dello streamer in video a quanto accaduto, come visibile qui sotto.