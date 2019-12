Death Stranding è il Gioco dell'Anno 2019, secondo gli sviluppatori giapponesi su Famitsu

Death Stranding è stato eletto Gioco dell'Anno 2019 dagli sviluppatori giapponesi sulla rivista nipponica Famitsu, in base al sondaggio che viene effettuato tradizionalmente alla fine di ogni anno dalla pubblicazione in questione.



A partecipare al sondaggio di Famitsu sono 132 persone, scelte tra i maggiori sviluppatori giapponesi nonché "celebrità" di vario tipo tratte sempre dal mondo dei videogiochi nipponici.



Potete vedere qui sotto le prime 30 posizioni emerse dalla votazione, che ha eletto dunque Death Stranding come Gioco dell'Anno 2019 al vertice, seguito dal titolo mobile Dragon Quest Walk che emerge piuttosto a sorpresa in seconda posizione superando Sekiro: Shadows Die Twice e poi Fire Emblem: Three Houses e Ring Fit Adventure.





Death Stranding Dragon Quest Walk Sekiro: Shadows Die Twice Fire Emblem: Three Houses Ring Fit Adventure Polkemon Swird & Shield Days Gone Monster Hunter: World Iceborne Dragon Quest Builders 2 Apex Legends The Legend of Zelda: Link's Awakening Ace Combat 7: Skies Unknown 13 Sentinels: Aegis Rim Judgment Persona 5 Royal Resident Evil 2 Kingdom Hearts III Astral Chain Borderlands 3 Star Wars: Jedi Fallen Order Super Smash Bros. Ultimate Tetris 99 Archer Densetsu Fate/Grand Order Splatoon 2 Final Fantasy XIV: Shadowbringers Samurai Shodown Detroit: Become Human moon GRIS