Final Fantasy 7 Remake e Patapon 2 Remastered, tracce delle demo compaiono su PS Store

Sembra che ci siano demo di Final Fantasy 7 Remake e Patapon 2 Remastered in arrivo su PS Store, in base a quanto emerso da alcuni movimenti di file e dati all'interno dell'archivio della piattaforma online di PS4.



L'informazione arriva da Gamstat, che si occupa appunto di scandagliare tutto l'archivio di PS Store alla ricerca di eventuali movimenti e novità sospette che possano anticipare possibili uscite future di nuovi prodotti. Il sito in questione ha dunque rilevato la presenza di due demo per Final Fantasy 7 Remake e Patapon 2 Remastered.



Square Enix non ha mai parlato ufficialmente di una demo di Final Fantasy 7 Remake da pubblicare su PS Store, anche se questa sembra abbastanza naturale, considerando anche le varie build di prova che sono state utilizzate in fiere e occasioni con la stampa, che potrebbero fornire del materiale già pronto per la costruzione di demo per il pubblico.



Vista la data di uscita fissata per il 3 marzo 2020, la demo di Final Fantasy 7 Remake potrebbe arrivare prima di tale data o intorno al periodo di lancio.



Patapon 2 Remastered è invece una questione più misteriosa: il gioco era stato annunciato per PS4 nel dicembre 2017, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti o ulteriori informazioni al riguardo, dunque è difficile anche valutare la consistenza di questa demo e il possibile periodo di uscita.