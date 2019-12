Call of Duty: Modern Warfare, modalità battaglia con palle di neve disponibile per pochi giorni

In occasione delle festività natalizie, Call of Duty: Modern Warfare accoglie la nuova modalità battaglia con palle di neve, ovvero Snowfight.



La modalità è stata inserita in seguito all'aggiornamento del 24 dicembre di Call of Duty: Modern Warfare che ha introdotto diverse altre novità come la Drop Zone e le nuove mappe Shipment e Shoot House.



Snowfight consente dunque di trasformare la guerra standard, con le solite armi da fuoco, in una grande battaglia di palle di neve, le quali hanno un funzionamento simile alle armi da lancio già presenti nel gioco, introducendo così una sorta di variante pacifista delle solite dinamiche di Call of Duty: Modern Warfare.



La mappa in cui ci possiamo cimentare in Snowfight è una versione appositamente addobbata di Winter Docks, con tanto di festoni, luci natalizie e pupazzi di neve che nascondono peraltro un easter egg a tema.



La modalità Snowfight sarà disponibile in Call of Duty: Modern Warfare fino al 31 dicembre 2019.