WhatsApp: eliminazione automatica dei messaggi disponibile nei gruppi (beta)

Sarebbe bello poter cancellare i messaggi automaticamente all'interno di WhatsApp, non è vero? Magari all'interno di alcuni gruppi particolari. Ebbene, questa funzione è ora disponibile all'interno dell'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, per il momento esclusivamente nella versione beta.

Partiamo dall'inizio: la beta di WhatsApp si è recentemente aggiornata alla versione 2.20.10.23 su iOS, introducendo tra le altre cose l'eliminazione automatica di messaggi (in un arco temporale stabilito dall'utente, naturalmente). Per il momento questa nuova funzionalità è limitata alle chat di gruppo (cioè ai Gruppi di WhatsApp), ma non è da escludere che in futuro possa estendersi anche alle singole conversazioni tra utenti. Fondamentalmente si tratta di uno strumento di pulizia liberamente attivabile e utilizzabile dall'utente.

Le novità introdotte nella beta di WhatsApp dopo un certo periodo di tempo normalmente raggiungono anche la versione stabile dell'applicazione, su android e iOS. Qui di seguito trovate anche tutte le altre novità della versione 2.20.10.23.

Supporto all'Haptic Touch nell'anteprima di chat, media e su diversi elementi dell'interfaccia utente di iOS 13

Mappa della posizione in versione scura con Dark Mode attivata su sistema

Low Data Mode: nuova modalità che riduce l'utilizzo dei dati cellulare utilizzati

Supporto al nuovo foglio di condivisione di iOS 13

Badge delle chat che si aggiorna mostrando "999+" in presenza di più di 999 messaggi

Widget scuro con Dark mode attiva