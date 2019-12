TIM Seven Super GO: minuti e 50GB a 7 euro contro Wind

La nuova offerta di TIM, operatore storico italiano, nel momento in cui scriviamo è già disponibile: si tratta di TIM Seven Super GO, è pensata per sottrarre clienti all'operatore concorrente Wind, e in questo rapido articolo vi forniamo tutti i contenuti e i dettagli che dovete conoscere.

TIM Seven Super GO offre ai nuovi clienti TIM minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e poi 50 GIGA di internet, il tutto ad un prezzo di abbonamento mensile pari a 7 euro. Tutto ciò se si proviene da Wind, trattandosi di un'offerta operator attack; normalmente, invece, il pacchetto prevede "soltanto" 1000 minuti di chiamate e 3 GIGA di internet al mese.

Il costo di attivazione di TIM Seven Super GO è fissato a 12 euro; la stessa può avvenire nei negozi TIM, con altri 10 euro da aggiungere per l'acquisto di una nuova SIM TIM. Ora disponibile, non è chiaro quando terminerà l'iniziativa dedicata a questo pacchetto di abbonamento.