Fortnite: John Wick e Brividy nel negozio del 27 dicembre 2019

Natale 2019 è ormai trascorso, ma di certo non è finito il periodo di festività. Ecco dunque che Epic Games torna alla carica con un nuovo negozio perfettamente a tema, su Fortnite Capitolo 2 e Fortnite Battaglia Reale in particolare.

Nel negozio di Fortnite di oggi 27 dicembre 2019 troverete, tra le altre cose, John Wick: il costume torna disponibile dopo alcuni mesi, sempre al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio. Con lui c'è anche la Skin Brividy, il cui debutto risale invece alla giornata di ieri: costa un po' meno, 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. I balletti in evidenza oggi sono Geroglifunk e Il mio Idolo!

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 del 27 dicembre 2019, con rispettivi prezzi. Vi ricordiamo che ogni giorno Epic Games sta proponendo un regalo ed una nuova sfida, per l'evento Mezz'Inverno di Battaglia Reale.

He's the one you send to take down the Boogeyman.



Get the John Wick Set in the Item Shop now! pic.twitter.com/jseaRT3icl