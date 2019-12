Nintendo Switch, ecco i giochi più scaricati del 2019

Sul canale notizie di Nintendo Switch è stato pubblicato l'elenco dei giochi più scaricati del 2019 dai possessori della console di tutto il mondo. Da notare che non viene fatta alcuna distinzione tra giochi gratuiti e free-to-play.



Senza troppi misteri al primo posto troviamo l'immancabile Fortnite, seguito da Super Smash Bros. Ultimate. Terzo un altro immancabile: Minecraft, mentre al quarto posto un piccola sorpresa: Cuphead. Da notare che gli ultimi due titoli citati vengono sostanzialmente dal mondo Xbox, anche se in forme differenti. In quinta posizione troviamo Untitled Goose Game, uno dei giochi fenomeno dell'anno in USA. Ma ora bando alle ciance e leggiamo la classifica completa:

1. Fortnite

2. Super Smash Bros. Ultimate

3. Minecraft

4. Cuphead

5. Untitled Goose Game

6. Pokemon Spada

7. Fire Emblem: Three Houses

8. NBA 2K19

9. New Super Mario Bros. U Deluxe

10. Dragon Ball FighterZ

11. Pokemon Scudo

12. Super Mario Maker 2

13. Overcooked! 2

14. Hollow Knight

15. The Legend of Zelda: Link's Awakening

16. Luigi's Mansion 3

17. Cadence of Hyrule

18. Super Mario Party

19. Final Fantasy VII

20. Dragon Ball Xenoverse 2

21. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

22. Undertale

23. Crypt of the NecroDancer

24. Warframe

25. Mortal Kombat 11