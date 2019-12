Kingdom Hearts 3 Re:Mind DLC: dettagli su ambientazioni, personaggi e storia

Dal sito ufficiale giapponese di Square Enix arrivano nuove informazioni su Kingdom Hearts 3 Re:Mind DLC, la nuova espansione in arrivo per il terzo capitolo della celebre serie di RPG nipponici, in particolare per quanto riguarda ambientazioni, personaggi, boss e storia.



Ovviamente si tratta di spoiler , dunque agite di conseguenza.



Come riferito già in precedenza, Kingdom Hearts 3 Re:Mind DLC mette in scena una nuova storia inedita che ha luogo nel corso del climax della storia originale, come una sorta di episodio parallelo. Poco prima della battaglia finale presso il Keyblade Graveyard, Sora segue i cuori dei Sette Guardiani della Luce e prova in prima persona le esperienze di battaglia di ogni guardiano.



All'interno del DLC si sperimenteranno dunque battaglie ad alto tasso di difficoltà contro boss come i 13 membri della Real Organization XIII, sarà possibile cambiare i personaggi giocabili utilizzando vari combattenti come Riku, Aqua, Roxas, Kairi e altri, con abilità cooperative incrociate.



Tra gli altri elementi troviamo modalità nuove tra le quali "Greeting Mode", "Slideshow Function", "Premium Menu", "Secret Episode & Boss" e "English Mode". Inoltre, l'aggiornamento 1.07 aggiunge e modifica ulteriori caratteristiche tra abilità, condivisione ed elementi legati alle keyblade.



Kingdom Hearts III - Re:Mind ha la data di uscita fissata per il 23 gennaio 2020 su PS4 e il 25 febbraio 2020 su Xbox One.