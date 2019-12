Kingdom Hearts 3 su PC è una possibilità, secondo il Microsoft Store

Kingdom Hearts 3 non ha ancora raggiunto il PC a differenza di molte altre serie anche di origine nipponica che si sono imposte sul mercato a partire dalle console, ma la questione potrebbe cambiare, in base a quanto emerso sul Microsoft Store.



Kingdom Hearts 3 ha riscosso grande successo su PS4 e Xbox One, come più recente capitolo di una serie popolarissima ma che ancora, a differenza di molte altre, non è prevista per PC in netta controtendenza con quanto sta succedendo ormai da anni ai titoli multipiattaforma.



Un recente avvistamento sul Microsoft Store fa però pensare che le cose siano destinate a cambiare: come riportato da GamePur, nella descrizione del DLC Re:Mind previsto arrivare a febbraio 2020 su Xbox One si legge che il contenuto è previsto anche per PC. A dire il vero a quanto pare si leggeva prima, visto che adesso non compare più tale dicitura ma secondo il sito in questione nel momento della pubblicazione della news iniziale l'indicazione sul PC era ancora visibile.



Potrebbe essere stato semplicemente un errore, ma è certo che un arrivo di Kingdom Hearts 3 su PC, sebbene un po' tardivo, non sfigurerebbe affatto e rientrerebbe anche nelle dinamiche standard del mercato videoludico attuale, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.