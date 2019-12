Twitch e Amazon Prime: altri cinque giochi gratis per gli abbonati a dicembre 2019

Continuano i regali per gli abbonati a Twitch e Amazon Prime (uno presuppone l'altro, dunque è sostanzialmente la stessa cosa) nel mese di dicembre 2019, con una nuova mandata di giochi gratis aggiuntiva rispetto allo standard, probabilmente a causa delle feste natalizie, scaricabile dal 26 al 31 dicembre.



Dunque, se avete un abbonamento Amazon Prime e dunque avete anche Twitch Prime, oltre ai giochi gratis già annunciati per dicembre 2019 e disponibili dal 2 del mese, ovvero Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, Hover, When Ski Lifts Go Wrong, Hue e ToeJam & Earl: Back in the Groove, vi spettano anche altri cinque giochi, in questo caso tutti da parte del publisher Devolver Digital e disponibili dal 26 al 31 dicembre:

Ape Out

Gato Roboto

Heave Ho

Witcheye

Enter the Gungeon