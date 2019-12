Google Stadia, gli obiettivi sbloccabili sono ora visibili nell'interfaccia

Google Stadia si accresce anche di un'ulteriore caratteristica, messa a disposizione in queste ore e riguardante la possibilità di vedere gli obiettivi sbloccabili, o achievement, all'interno dell'interfaccia sia su direttamente su TV che sul client internet.



Oltre alle due nuove feature aggiunte in queste ore a Google Stadia con il supporto a Chromecast Ultra e a Stream Connect, arrivano dunque anche gli obiettivi sbloccabili, ora visibili correttamente nell'interfaccia utente.



A dire il vero gli achievement sono all'interno del sistema fin dall'inizio e Google Stadia ha continuato finora a tenere traccia dei progressi dei giocatori, solo che non erano visibili attraverso l'interfaccia. Adesso sono invece correttamente visualizzati all'interno degli "special award" nel profilo, con un'icona a forma di trofeo (è necessario selezionare l'opzione "visibile" nella sezione "Amici e Privacy").



In maniera simile a quanto accade anche con Xbox e le altre piattaforme, anche in questo caso gli obiettivi sono organizzati per gioco ed è possibile vedere il progresso verso ognuno di questi attraverso una barra con la possibilità di organizzarne la visione in varie maniere. Ci sono anche qui degli achievement segreti di cui è impossibile vedere descrizione e indicazioni precise.