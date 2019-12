Pokémon Spada e Scudo: a Natale Delibird invade le terre selvagge nel nuovo Max Raid

È iniziato l'evento natalizio di Pokémon Spada e Scudo con un nuovo Max Raid nelle Terre Selvagge, che vede protagonista in particolare Delibird, presente con maggiore frequenza in questi giorni all'interno di tali zone del gioco.



L'evento Max Raid natalizio di Pokémon Spada e Scudo è dunque partito oggi e andrà avanti fino al 26 dicembre 2019, con Delibird protagonista vista la maggiore frequenza con cui si presenterà dalle parti delle terre selvagge. Il Pokémon di tipo ghiaccio/volo non è però l'unica attrattiva dell'evento, visto che il Max Raid consente anche la conquista di diverse ricompense speciali.



Oltre a caramelle varie, si possono ottenere altri premi, attraverso incontri che spaziano in cinque livelli di difficoltà diversi, da uno a cinque stelle, con ricompense in proporzione al livello di difficoltà.



Durante il Max Raid c'è anche un maggiore possibilità di incontrare le versioni Gigamax di Snorlax, Butterfree, Drednaw, Centiskorch, Sandaconda e Corviknight, che continueranno ad avere un tasso di frequenza più alto fino al 9 gennaio 2019.