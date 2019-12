Google Stadia, due nuove feature disponibili e un blog ufficiale con le novità

Google Stadia ha ricevuto due nuove feature, descritte in un blog ufficiale partito contestualmente, che si occuperà di riportare tutte le novità relative alla piattaforma di game streaming.



La prima funzionalità, che in teoria avremmo dovuto vedere fin dal lancio di Google Stadia, riguarda Chromecast Ultra, che d'ora in avanti verrà dotato nativamente degli aggiornamenti necessari per funzionare con la piattaforma e il relativo controller.



La seconda feature si chiama invece Stream Connect e consente di attivare una sorta di picture-in-picture utile per i giochi con multiplayer cooperativo come Ghost Recon Breakpoint: nei riquadri potremo vedere ciò che vedono i nostri compagni di squadra.



Come detto, il nuovo blog ufficiale di Google Stadia si occuperà di riportare tutte le novità legate alla piattaforma di game streaming, mese per mese.