Thronebreaker: The Witcher Tales su Nintendo Switch? Spunta la classificazione

Thronebreaker: The Witcher Tales arriverà a breve su Nintendo Switch, stando alla classificazione del gioco presso l'agenzia sudcoreana GRAC. Attendiamo un annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco.



Pubblicato esattamente un anno fa su PC, PS4 e Xbox One, Thronebreaker: The Witcher Tales è un RPG single player ambientato nel mondo di The Witcher che combina esplorazione, narrazione, enigmi e particolari meccaniche di gioco basate sulle carte.



Creato dagli sviluppatori di alcuni tra i momenti più iconici di The Witcher 3: Wild Hunt, il gioco narra la storia di Meve, regina dei due Regni Settentrionali di Lyria e Rivia e prode guerriera.



A fronte dell'imminente invasione nilfgaardiana, Meve è costretta a imbracciare le armi e intraprendere un duro viaggio di distruzione e vendetta.