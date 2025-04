Kingdom Hearts All-in-One Package annunciato con data d'uscita: è la raccolta completa della serie

Square Enix ha annunciato oggi il prossimo arrivo di Kingdom Hearts All-in-One Package nei negozi, ovvero la raccolta completa della lunga serie Square Enix che sarà disponibile in formato fisico con data di uscita fissata per il 12 giugno 2025.

La cosa piuttosto strana è che questa interessante iniziativa è destinata solo a PlayStation 4, unica piattaforma che è prevista per l'ampia raccolta in questione, almeno per il momento. Si tratta di un modo per riunire tutta la lunga e ingarbugliata saga in un'unica soluzione.

All'interno di Kingdom Hearts All-in-One Package si trovano ben 10 giochi della serie Kingdom Hearts, rappresentando un'occasione unica per recuperarli tutti insieme, cosa davvero non facile da fare.