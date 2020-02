Kingdom Hearts All-In-One Package per PS4 annunciato da Square Enix, con tutti i capitoli della serie

Square Enix ha annunciato Kingdom Hearts All-In-One Package per PS4, una raccolta in edizione fisica contenente tutti i capitoli usciti finora della celebre serie di RPG, con una data di uscita al momento dedicata al mercato USA, in attesa di ulteriori informazioni.



Kingdom Hearts All-In-One Package ha una data di uscita in Nord America al momento, dove sarà disponibile il 17 marzo 2020 al prezzo di 49,99 dollari, contenente Kingdom Hearts: The Story So Far (Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue) e Kingdom Hearts III tutti insieme in un'unica confezione, ovvero un totale di ben 10 giochi.



Vediamo dunque nel dettaglio di cosa si tratta, visto che stiamo parlando del riepilogo totale di tutta la lunga saga di Sora e compagni, recentemente giunta a una conclusione (non definitiva) con Kingdom Hearts 3.



Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (video HD Remastered)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (video HD Remastered)