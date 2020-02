Rockstar Games: azioni di Take Two in calo con l'abbandono di Dan Houser

Al grosso cambiamento al vertice di Rockstar Games e Take Two, con l'uscita di scena di Dan Houser, è succeduto anche l'inevitabile contraccolpo sul valore delle azioni della compagnia, in netto calo in queste ore.



Dan Houser è stato vice presidente e co-fondatore di Rockstar Games, nonché autore delle sceneggiature di molti dei giochi usciti da parte della celebre etichetta, tra i quali anche GTA 5, Red Dead Redemption 2 e gli altri capitoli delle serie. Rappresenta dunque una figura chiave per Rockstar Games e per Take Two in generale, dunque la sua uscita di scena ha inevitabilmente delle ricadute sull'immagine della compagnia, anche se l'impatto effettivo sarà da valutare.



In ogni caso, un primo effetto si è visto già in borsa: in base ai documenti registrati sul SEC da Take Two, il valore delle azioni della compagnia è calato di più del 4%, scendendo al livello più basso registrato da qualche mese a questa parte, almeno sul momento.



Houser ha collaborato alla stesura di quasi tutte le sceneggiature dei giochi usciti sotto etichetta Rockstar Games, titoli che hanno un comparto narrativo anche molto importante, dunque la sua mancanza potrebbe farsi sentire sulla qualità dei prossimi giochi come GTA 6, anche se ovviamente le dimensioni della compagnia e la quantità di persone impegnate sullo sviluppo dei suoi giochi rendono difficile pensare all'impossibilità di riempire l'eventuale lacuna.