Sony, i prezzi dei nuovi TV LED serie XH95 e XH80 emergono in USA

Sony ha annunciato i prezzi dei suoi nuovi TV LED serie XH95 e XH80 previsti per il mercato USA, dove questi saranno chiamati X800H e X950H ma rimanendo sostanzialmente corrispondenti.



I nuovi TV LED XH95 e XH80 di Sony sono i successori delle serie XG95 e XG80, molto conosciuti nell'ambito dei display LED e particolarmente apprezzati anche per l'uso con videogiochi e console. In particolare, risulta interessante la serie XH95 perché, come la XG in precedenza, è dotata di retroilluminazione Full LED Array Local Dimming, che rappresenta la soluzione migliore attualmente disponibile per questa tipologia di display.



Vediamo dunque i prezzi in dollari, che non saranno precisamente corrispondenti a quelli previsti per l'Europa ma possono dare un'idea concreta dei prezzi di listino che potrebbero essere utilizzati anche dalle nostre parti, salvo ovviamente offerte e sconti vari.



X800H

85" Direct LED: 2.700 dollari

75" Direct LED: 1.800 dollari

65" Direct LED: 1.200 dollari

55" Direct LED: 1.000 dollari

49" LED Edge: 750 dollari

43" LED Edge: 700 dollari