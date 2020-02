Nioh 2, la durata svelata da Team Ninja, è simile a quella del primo capitolo

Fumihiko Yasuda del Team Ninja ha risposto alla domanda su quale sia la durata di Nioh 2, spiegando come questa sia simile a quella del primo capitolo, anche se un quantitativo di ore preciso e standard è difficile da definire, vista la tipologia di gioco.



Nel corso di una recente intervista, Yasuda ha riferito la quantità di ore che lui stesso ha impiegato per concludere il gioco, ma questa dipende anche dal grado di completamento che si vuole perseguire, oltre che ovviamente dallo stile di gioco e dalla bravura del giocatore.



"Il numero di missioni principali è circa lo stesso", ha affermato Yasuda su Nioh 2, confrontandolo con il primo capitolo. "Come durata è circa la stessa del primo Nioh, ma se guardiamo a quanto ci vuole per concluderlo, questo dipende dal giocatore, dalla sua bravura, dallo stile etc. Dunque è difficile da dire ma quando io ho completato il gioco lo scorso gennaio, mi ci sono volute 55 ore".



Dunque Yasuda ha concluso Nioh 2 in 55 ore, immaginiamo senza dover perdere molto tempo, considerando la conoscenza profonda del gioco da parte dello sviluppatore. Considerando che il primo capitolo poteva richiedere circa 60 ore per essere completato, la durata è effettivamente quasi la stessa per Nioh 2.