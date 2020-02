Final Fantasy 7 Remake su PC e Xbox One: la fine dell'esclusiva PS4 slitta con la data di uscita

Anche la fine dell'esclusiva PS4 di Final Fantasy 7 Remake slitta in avanti con il posticipo della data di uscita, con la conferma che giunge in maniera ufficiale da Square Enix.



La cosa era alquanto logica, visto che la condizione era "un anno di esclusiva" per PS4, ma nel caso non fosse chiaro, la nuova cover di Final Fantasy 7 Remake per PS4, riportata qui sotto, scioglie qualsiasi dubbio: con il posticipo della data di uscita sulla console Sony si sposta conseguentemente in avanti anche l'arrivo del gioco sulle altre piattaforme.



"L'esclusiva temporale dura fino al 10 aprile 2021" si legge nel bollino relativo all'esclusiva PlayStation sulla copertina di Final Fantasy 7 Remake, ovvero esattamente un anno dalla data di uscita su PS4. Non vengono menzionate le altre piattaforme ma è chiaro che da tale data il gioco Square Enix potrà uscire anche su PC e Xbox One, oltre che probabilmente su Xbox Series X e forse anche Google Stadia.



Di recente, Final Fantasy 7 Remake è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ritrae anche la famosa parte sull'Honey Bee Inn e un altro video sull'action figure di Cloud con la sua moto.