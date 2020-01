Final Fantasy 7 Remake, l'action figure di Cloud in sella alla sua moto ha un trailer

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake per mostrare le action figure ufficiale di Cloud Strife in sella alla sua moto, la Hardy Daytona. Si tratta della stessa action figure che sarà inclusa nella 1st Class Edition del gioco.



In Giappone la stanno già vendendo in bundle con le edizioni standard di Final Fantasy 7 Remake. Evidentemente l'edizione speciale deve essere andata esaurita. Il prezzo dell'action figure non è per niente abbordabile, visto che si parla di 37.378 yen, ossia più di 300€. Viene da pensare che dietro ci sia un bel po' di speculazione, vista l'alta domanda. Comunque sia sarà disponibile a partire dal 10 aprile 2020 insieme alla versione PS4 del gioco, per ora l'unica annunciata.



Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è stato recentemente rimandato di qualche giorno, per la necessità di rifinirlo maggiormente.