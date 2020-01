I giochi più brutti degli ultimi 10 anni, secondo GamingBolt

Il sito GamingBolt ha deciso di stilare una classifica dei quindici peggiori giochi usciti negli ultimi dieci anni. Ovviamente si tratta di una selezione e, come tale, può essere discussa in alcune sue parti. Comunque sia è utile per riportare alla mente alcuni brutti ricordi e per redarguirci sul fatto che il mondo videoludico può offrire degli orrori capaci di sconvolgere per sempre le nostre coscienze.



Vi confessiamo anche che leggendo l'elenco ci sono tornati in mente dei giochi di cui avevamo dimenticato l'esistenza, come Tony Hawk's Pro Skater 5, Umbrella Corp o Troll and I. Non che averli ricordati ci faccia felici...



comunque sia, bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei giochi più brutti degli ultimi dieci anni secondo GamingBolt.