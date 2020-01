Final Fantasy 7 Remake, Cloud torna all'Honey Bee Inn nel nuovo trailer PS4

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer PS4 di Final Fantasy 7 Remake. Il filmato è incentrato sull'Honey Bee Inn, sul travestimento di Cloud e su Red XIII. In altre parole su alcune delle scene più iconiche del settimo capitolo.



Il nuovo trailer di Final Fantasy VII Remake mostra il gioco di Square Enix in splendida forma. Nonostante sia in giapponese è facile ricordare la parte di gioco trattata in questo breve filmato. Siamo all'Honey Bee Inn dove vediamo Cloud travestirsi da innocente ragazza per potersi infiltrare tra le linee nemiche. Qualche scena dopo facciamo la conoscenza di Red XIII e verso la fine possiamo anche ammirare qualche secondo di uno scontro con Sephiroth.



Ecco alcuni dettagli del trailer: la musica è del maestro Nobuo Uematsu, la voce di Yosh (Survive Said The Prophet), i testi di Kazushige Nojima, la traduzione degli stessi è ad opera di Ben Sabin, John Crow, mentre gli arrangiamenti sono ad opera di Kenichiro Fukui.



In altre parole di carne al fuoco ce ne è davvero molta. Final Fantasy VII Remake arriverà ad aprile su PS4.