Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un lungo trailer del gameplay in video

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è protagonista di un lungo trailer del gameplay, pubblicato dalla divisione giapponese di Bandai Namco.



Il video illustra diverse fasi di gioco, dall'entrata dei calciatori in campo alle meccaniche che regolano passaggi, tiri e strategia: tutti aspetti che in Captain Tsubasa: Rise of New Champions puntano a riprodurre fedelmente il cartone animato di Holly e Benji.



Non mancano ovviamente alcuni dei personaggi storici dell'anime, tutti dotati di abilità speciali che possono risolvere il match e aggiungere grande spettacolarità all'azione.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà disponibile nel corso del 2020 nelle versioni PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.