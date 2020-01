One Piece: Pirate Warriors 4, Carrot e Jinbe in due video da Bandai Namco

One Piece: Pirate Warriors 4 torna a mostrarsi in video con due nuovi trailer pubblicati da Bandai Namco: il primo dedicato a Carrot, il secondo a Jinbe.



La prima è un personaggio rapido, capace di spiccare ampi balzi per togliersi dalle situazioni più complicate e dotata della capacità di lanciare scariche elettriche contro i nemici, sbaragliandoli come nella tradizione dei Musou che One Piece: Pirate Warriors 4 porta avanti.



Il secondo è un potente mutante, mezzo uomo e mezzo balena, ma anche un letale esperto di arti marziali: può colpire i suoi avversari con manovre devastanti, tanto dalla breve quanto dalla lunga distanza.



One Piece: Pirate Warriors 4 approderà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 marzo.