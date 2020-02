Star Wars Jedi: Fallen Order per EA ha venduto molto per essere un gioco single player

Star Wars Jedi: Fallen Order è un successo. Secondo i piani di EA avrebbe dovuto vendere da 6 a 8 milioni di copie, ma è andato meglio del previsto. Dei risultati ottimi per "un gioco single player".



Nei recenti dai finanziari EA si è contraddistinta per le microstransazioni, ma è un altro gioco ad aver sorpreso tutti: Star Wars Jedi: Fallen Order. Gli analisti di Electronic Arts, infatti, si aspettavano vendite intorno ai 6/8 milioni di copie. Adesso, invece, EA pensa che l'action di Respawn supererà i 10 milioni di unità.



Un risultato molto promettente, in parte legato alle ottime critiche ricevute dal gioco, a proposito, ecco la nostre recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order, in parte grazie al grande richiamo che l'uscita del film Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha avuto.



Quello che sorprende un po', però, è la dichiarazione del CFO di EA Blake Jorgensen: venderà "circa 10 milioni di copie nell'anno fiscale, un risultato molto buono per in action game single player". Una dichiarazione che manifesta sia il poco amore di EA per i giochi in singolo giocatore, sia una positiva sorpresa. Che sia la molla che farà tornare EA a credere in questo genere di esperienze?