Fortnite: distruggi un telescopio, un televisore e un palo del telefono

In queste ore gli sviluppatori di Epic Games hanno reso disponibili le nuove sfide a tempo straordinario di Fortnite Capitolo 2: in questa rapida guida vi aiuteremo a completare facilmente e velocemente distruggi un telescopio, un televisore e un palo del telefono.

Distruggi un telescopio, un televisore e un palo del telefono è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2, presente nel set Cammeo VS Chic. Richiede di eliminare dalla mappa di gioco un esemplare dei tre oggetti citati: nulla di troppo complesso, a patto di sapere dove trovarli con precisione. Un telescopio, ad esempio, può essere trovato nella piccola isoletta all'estremo nord della mappa di gioco (area centrale); i televisori dovreste cercarli nelle principali città, come Borgo Bislacco e Parco Pacifico ad esempio; i pali del telefono sono solitamente di colore grigio/castano, e anche loro posizionati un po' ovunque per il giocatore attento.

Qui di seguito vi riportiamo un pratico video: vi permetterà di trovare facilmente tutti gli oggetti richiesti dalla missione, così da distruggerli e completare la missione. Se avete difficoltà non esitate ad utilizzare l'area commenti di questo articolo.