Fortnite: sfide Cammeo VS Chic rese disponibili da Epic Games

Nuove sfide a tempo straordinario, nel momento in cui scriviamo, sono disponibili su Fortnite Capitolo 2: basterà aver aggiornato il piccolo aggiornamento proposto nelle ultime ore da Epic Games su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile android e iOS.

Le sfide in questione fanno parte del set Cammeo VS Chic: trattandosi di nuove sfide a tempo straordinario, vi permetteranno di accumulare da un lato 52.000 punti esperienza per ogni singola missione completata, dall'altro nuovi stili e oggetti cosmetici per le Skin già sbloccate negli scorsi mesi con il Pass Battaglia a Pagamento. La difficoltà come sempre è nella media: nulla di davvero semplicissimo, ma neppure di estremamente ostico.

Le sfide di Cammeo VS Chic di Fortnite Capitolo 2 vengono sbloccate in modo progressivo: ne sono disponibili subito tre, completate le quali si sbloccherà l'accesso alle successive. Eccovi un pratico elenco, se necessario nelle prossime ore appronteremo anche delle guide a tema.

Ottieni un oggetto con la canna da pesca in luoghi diversi con cartelli Divieto di pesca

Consuma una mela, un fungo e un fungo succoso

Cerca un forziere raro o un lama delle scorte