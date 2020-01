Probabilmente avrete già notato l'arrivo delle nuove sfide a tempo straordinario di Fortnite Capitolo 2, contenute nei set Rippley VS Slime e Palla 8 VS Palla in buca. In questa rapida guida vi diamo qualche consiglio per completare velocemente, facilmente e una volta per tutte Danza ad affitto arcobaleno, all'autobus della spiaggia e al lago delle canoe.

Non si scappa: per completare questa sfida di Fortnite Capitolo 2 dovrete conoscere la posizione dei luoghi specificati, ovvero dell'affitto arcobaleno, dell'autobus sulla spiaggia e del lago delle canoe. Non trattandosi di luoghi indicati, potreste anche non aver mai visitato prima questi posti specifici, anche molto distanti tra loro. Per fortuna potrete recarvi sul posto e danzare anche in partite diverse, non necessariamente nello stesso match.

Il video qui di seguito riportato vi mostra le posizioni della sfida di Fortnite Danza ad affitto arcobaleno, all'autobus della spiaggia e al lago delle canoe: precisamente all'estremo ovest della mappa, nelle casette di legno dell'affitto arcobaleno; poco a nord-ovest di Foschi Fumaioli, per l'autobus sulla spiaggia; e infine il lago delle canoe, a nord est del Lago Languido. L'idea migliore, come sempre, è di dedicarsi alla sfida nella modalità di gioco Rissa a Squadre.