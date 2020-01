Bleeding Edge su Xbox One arriverà anche nei negozi fisici: prezzo, data e bonus

Bleeding Edge, il nuovo hero shooter di Ninja Theory, arriverà in versione fisica su Xbox One. Il gioco sarà disponibile a partire dal 24 marzo, avrà un prezzo budget e conterrà diversi bonus per tutti coloro che decideranno di acquistarlo presso i rivenditori autorizzati.



L'hero shooter di Ninja Theory Bleeding Edge è pronto ad arrivare nei negozi. Mentre finora sapevamo solo la data d'uscita della versione digitale di Bleeding Edge, oggi Microsoft annuncia che la versione Xbox One arriverà anche nei negozi fisici, con scatola, copertina e tutto il resto. Sempre il 24 marzo, contemporaneamente con la versione Xbox Live.



Tutti coloro che prenoteranno il gioco presso i rivenditori autorizzati avranno accesso alla beta chiusa e otterranno il Punk Puck, un DLC pieno di oggetti cosmetici che contiene la skin Punk Rock di Niđhöggr, quella Butterpunk di Buttercup, l'Outrider di ZeroCool e l'Hoverboard di Rioter. Inoltre ci saranno Sticker e tre provocazioni. Il tutto a 29.99 euro.