Nintendo Switch Lite, un adattatore per usare il Pro Controller

Nintendo Switch Lite può essere utilizzato con il Pro Controller ricorrendo a un adattatore in stile smartphone, che regge la console sopra il dispositivo.



Disponibile in preorder sul sito giapponese di Amazon, cliccando qui, l'adattatore si incastra nella parte inferiore del controller e regge un Nintendo Switch Lite o il modello originale grazie all'attacco regolabile.



Certo, rimane da capire quanto questa soluzione possa essere comoda, visto che parliamo di un handheld da reggere a mezz'aria e non di un leggerissimo smartphone, ma magari si tratta di un allenamento efficace quanto quello proposto da Ring Fit Adventure.



Il prezzo dell'adattatore è di circa 14 euro, e il prodotto è disponibile per la spedizione anche in Italia.