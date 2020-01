Vendite Giappone, Nintendo Switch Lite supera il milione di unità

Nintendo Switch Lite ha totalizzato vendite per oltre un milione di unità in Giappone, a conferma del successo per la versione solo portatile della console Nintendo.



Sommando i risultati del modello Lite e dell'originale Nintendo Switch, nel solo mercato nipponico si contano circa 11,5 milioni di unità.



Per quanto riguarda invece il software, l'unica new entry della classifica è Brain Training del Dr. Kawashima, che tuttavia non va oltre l'ottava posizione.



Classifica software giapponese - settimana dal 23 al 29 dicembre 2019



[NSW] Pokemon Sword / Shield - 243,476 (2,988,134) [NSW] Luigi's Mansion 3 - 59,349 (505,998) [NSW] Ring Fit Adventure - 52,521 (495,639) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition - 40,905 (1,145,939) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 40,883 (2,659,009) [NSW] Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games - 40,866 (195,128) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 35,385 (3,453,052) [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch - 34,696 (New) [NSW] Super Mario Party - 34,649 (1,263,710) [NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version - 33,623 (336,995)