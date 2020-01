Super Smash Bros. Ultimate: Byleth di Fire Emblem si unisce alla rissa

Il recente Nintendo Direct ha svelato l'ultimo personaggio che arriverà in Super Smash Bros. Ultimate attraverso il Fighters Pass. Si tratta di Byleth, il/la protagonista di Fire Emblem: Three Houses. Sarà giocabile sia in forma maschile sia in quella femminile e userà una grande quantità di armi. Byleth sarà disponibile dal 28 gennaio.



Dopo Joker di Persona 5, Banjo-Kazooie, L'Eroe di Dragon Quest e Terry Bogard di Fatal Fury sarà Byleth il prossimo personaggio ad unirsi al variegato roster di Super Smash Bros. Ultimate. Il/la protagonista di Fire Emblem: Three Houses sarà disponibile attraverso il Fighters Pass a partire dal 28 gennaio.



Byleth sarà disponibile sia nella forma maschile sia in quella femminile. Non sarà un/una semplice spadaccino/a, ma potrà usare anche armi speciali, come ascia o arco e frecce. Come sempre abbinato al personaggio arriveranno anche uno stage nuovo di zecca e musiche a tema ispirate a quelle dell'opera originale.