Metro Redux per Nintendo Switch è ufficiale: trailer e data di uscita

Metro Redux per Nintendo Switch è stato annunciato in maniera ufficiale da Deep Silver, che ha pubblicato il trailer e rivelato la data di uscita della raccolta, disponibile dal 28 febbraio.



Sviluppato da 4A Games, con le due campagne complete per vivere un'epica avventura, Metro Redux immergerà i giocatori in un'atmosfera unica su Nintendo Switch.



Oltre alle due campagne, Metro Redux contiene tutti i DLC di Metro: Last Light offrendo altre 10 ore di contenuti bonus. I giocatori potranno farsi strada nella Metro di Mosca con due stili di gioco unici: "Survival" per affrontare la campagna come in un survival horror, o "Spartan" per scatenarsi con le abilità di uno Spartan Ranger.



I possessori della versione fisica di Metro Redux troveranno entrambi i giochi e tutti I DLC su una cartuccia da 16GB che non richiede un download ulteriore; presso alcuni retailer selezionati, sono aperti i pre-order per l'edizione The Ranger Cache che contiene un set di spille di Metro Redux, la custodia del gioco, un artwork reversibile, 4 cartoline reversibili e un poster A2 reversibile.



Chi preferisce possedere la versione digitale di Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux può acquistarli individualmente su Nintendo e-Shop.