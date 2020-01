PlayStation Store, nuovi giochi: Dragon Ball Z: Kakarot e Darwin Project

PlayStation Store vede l'arrivo questa settimana di nuovi giochi come Dragon Ball Z: Kakarot e Darwin Project , nonché l'ultima settimana valida per approfittare delle offerte incluse nei Saldi di Gennaio. Dragon Ball Z: Kakarot (69,99 euro) è il nuovo tie-in prodotto da Bandai Namco ispirato alla celebre opera di Akira Toriyama , con particolare riferimento alla serie Dragon Ball Z . Il gioco ripercorre infatti tutte le saghe che hanno trasformato il manga e l'anime in successi straordinari: dall'arrivo di Radish allo scontro con Nappa e Vegeta, dalla lunga storyline dedicata a Freezer all'avvento dei cyborg e di Cell, per arrivare infine al confronto con Majin Bu. Al comando di diversi personaggi , a seconda della missione, potremo esplorare un ampio open world pieno di nemici e attività con cui cimentarsi, un abbondante fan service e tantissimi riferimenti anche ai dettagli meno noti del cartone animato, le sue ambientazioni più peculiari e i suoi protagonisti nascosti. Il tutto organizzato secondo i canoni degli action RPG dalle mani esperte di CyberConnect2, il team autore dei migliori tie-in dedicati a Naruto .

Darwin Project

Darwin Project (gratuito) è il nuovo battle royale free-to-play sviluppato da Scavengers Studio.



Ambientato in uno scenario post-apocalittico, un futuro in cui la gente si intrattiene guardando uno show in cui i concorrenti provano ad ammazzarsi in stile Hunger Games, il gioco consente di cimentarsi con match tutti-contro-tutti o a coppie per un massimo di dieci partecipanti, con un'ulteriore modalità in cui si svolge il ruolo del Director andando a introdurre una serie di variabili, vantaggi o svantaggi per i giocatori.

Stilisticamente molto, molto, molto simile a Fortnite (persino il tema musicale richiama il titolo di Epic Games), Darwin Project si pone nei fatti come un'esperienza diversa: la progressione del personaggio può essere decisa prima di scendere in campo, selezionando le abilità disponibili nella ruota del crafting per creare un combattente più resistente ed efficace oppure rapido e sfuggente, magari specializzato nella creazione di trappole mortali.



Una volta proiettati nella mappa, organizzata in sette esagoni che si chiudono gradualmente per rendere gli scontri più frequenti, dovremo inoltre combattere utilizzando unicamente l'accetta con cui si tagliano gli alberi o l'arco e le frecce. La recensione di Darwin Project.