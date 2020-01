Darwin Project, la recensione

La recensione di Darwin Project sembra trasportarci in un universo parallelo in cui il fenomeno di Fortnite ha visto l'uscita di uno spin-off ambientato all'interno di uno scenario innevato. Sul serio: se lo andaste a raccontare a qualcuno, mostrandogli il gioco, non avrebbe motivo di dubitarne. Le similitudini fra il titolo di Scavengers Studio e il blockbuster di Epic Games sono numerose, in particolare dal punto di vista stilistico: i personaggi , le ambientazioni e gli oggetti sembrano provenire dalla medesima mente creativa, con la loro impostazione colorata e cartoonesca, e finanche il tema musicale appare straordinariamente somigliante. Al di là dell'appartenenza allo stesso genere, tuttavia, i punti di contatto fra le due produzioni si fermano praticamente qui.

Mappa ed equipaggiamento

Darwin Project è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui le masse si intrattengono di fronte a competizioni televisive basate sulla violenta eliminazione dei partecipanti, in perfetto stile Hunger Games, ma parliamo in questo caso di match di dimensioni ridotte, dieci-contro-dieci esclusivamente a colpi di scure o frecce, che si svolgono all'interno di uno scenario diviso in sette esagoni comunicanti. Ognuna di queste zone, come da tradizione, è caratterizzata da paesaggi differenti: ci sono i distretti forestali, fatti di montagne rocciose, alberi e neve; ma anche quelli che presentano strutture più o meno elaborate, che vanno dai fortini alle zone industriali. Percorrere queste location a piedi non risulta troppo impegnativo, viste le distanze contenute, ma c'è un focus sul crafting che prende spunto più dalla formula originale di Fortnite che non dalla sua declinazione battle royale.

I partecipanti al match devono infatti utilizzare la propria accetta per fare a pezzi gli alberi e raccogliere legna, estrarre pellame da vecchie poltrone abbandonate, aprire casse lasciate in giro e impiegare i materiali ottenuti per la costruzione di frecce, trappole e vestiti dotati di bonus di resistenza e velocità. Non solo: all'interno di ogni quadrante compare a un certo punto un apparecchio elettronico che, una volta conquistato, conferisce la componentistica necessaria alla costruzione di dispositivi che vanno dal teletrasporto alla mimetizzazione, dai boost verticali alle torrette di difesa. In maniera random le zone vengono "chiuse" e ci si deve spostare rapidamente in un altro esagono, cosa che finisce per rendere gli incontri più frequenti e pericolosi. Inoltre bisogna prestare attenzione all'indicatore del freddo: per evitare di morire assiderati, ogni tot è necessario accendere un fuoco da campo e riscaldarsi, rischiando tuttavia di essere individuati.

La progressione viene limitata anche in questo caso a ciò che succede nell'ambito della singola partita, ma con un meccanismo diverso rispetto a ciò che generalmente si vede nei battle royale. Prima di accedere all'arena, infatti, è possibile scegliere fra tre classi preimpostate oppure gestire in autonomia le opzioni disponibili nella ruota del crafting per plasmare un combattente che si adatti al meglio alle nostre esigenze. Così le frecce possono essere normali, traccianti o infuocate, con differenze in termini di gittata e potenza; l'accetta può essere potenziata per funzionare meglio come arma contro gli avversari o tagliare più rapidamente; il mantello può avere un diverso grado di protezione dal freddo e supportare la mimetizzazione con il paesaggio; gli scarponcini possono renderci più veloci o più silenziosi. È inoltre possibile scegliere fra varie trappole e vari dispositivi elettronici per completare il proprio equipaggiamento.



Viene infine dedicato ampio spazio alle personalizzazioni estetiche, sbloccabili tramite una valuta in-game che si ottiene giocando oppure attraverso un set di microtransazioni. Si possono così acquistare armi di aspetto differente, vestiti e quant'altro serva per caratterizzare in maniera forte il nostro avatar.