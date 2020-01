Huawei P40, i proteggi schermo si mostrano in un'immagine

Huawei P40 sarà il prossimo smartphone android top di gamma della società cinese, nonostante la questione del ban statunitense arrivato lo scorso anno. Nelle ultime ore nuove indiscrezioni avrebbero mostrato il proteggi schermo del dispositivo, con conseguenti riflessioni che vale la pena riportare in questo articolo.

L'utente Twitter RODENT950 nelle scorse ore ha pubblicato alcune immagini relative a Huawei P40: più volte in passato questa fonte si è rivelata attendibile, ma comunque vi invitiamo a prendere tutto con le dovute cautele. Ora, le immagini dei proteggi schermi confermerebbero una serie di dettagli già discussi nelle scorse settimane: lo smartphone android top di gamma non dovrebbe possedere il notch questa volta, mentre altezza e larghezza complessive sarebbero pari a quelle del precedente Huawei P30 Pro. Nel modello P40 Pro, ancora, la curvatura dei bordi dovrebbe essere più accentuata rispetto al P30 Pro.

Qui di seguito vi riportiamo le immagini in questione: la presentazione di Huawei P40 e P40 Pro dovrebbe avvenire nei prossimi mesi; solo allora questi dettagli saranno ufficialmente confermati (o smentiti). Intanto potreste valutare di dare un'occhiata anche al Samsung Galaxy S11 (o S20), di prossima presentazione.