Samsung Galaxy S11: fotocamere e dettagli in un breve video

Manca un mese alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S11, S11+ ed S11 Ultra (che forse potrebbero chiamarsi Samsung Galaxy S20, S20+ ed S20 Ultra, ma questo è un altro discorso). Nelle ultime ore Max Weinbech di XDA ha fornito molte nuove informazioni sulle fotocamere del dispositivo, addirittura mostrando quest'ultimo in un video.

Samsung Galaxy S11 dovrebbe possedere quattro fotocamere posteriori e una anteriore. Partiamo dalle informazioni relative a quelle posteriori, con i loro vari moduli: un modulo principale con Sensore Sony IMX 555, 12MP, pixel di dimensioni pari a 1,8μm; un modulo secondario con Sensore Samsung ISOCell S5KGW2 da 64MP; un terzo modulo con Sensore Samsung ISOCell S5K2LA da 12MP; infine un quarto modulo dai dettagli attualmente sconosciuti, ma Ice Universe punta verso il sensore ToF. La fotocamera anteriore dovrebbe invece essere una Sony IMX 374, con supporto alla registrazione video in 4K fino a 60 fotogrammi al secondo.

Il software del dispositivo confermerebbe, ancora, la presenza di diverse tecnologie come la Smart Selfie Angle (rileva le persone inquadrate nella fotocamera anteriore e in caso attiva la modalità di scatto grandangolare automaticamente), il Single Take (acquisisce contemporaneamente più immagini e video spostando lo smartphone intorno all'utilizzatore), la Pro Video (per la registrazione). Ed ecco anche il video di Samsung Galaxy S11 di cui vi avevamo parlato.