Samsung Galaxy S11 si chiamerà Galaxy S20, secondo un insider

Il Samsung Galaxy S11 si chiamerà in realtà Samsung Galaxy S20, almeno stando a un'indiscrezione raccolta da LetsGoDigital, che ha parlato con un insider della divisione europea di Samsung. Non si tratta in realtà di un'informazione inedita, visto che è già un po' che si parla della fine della precedente progressione numerica, quindi va presa più come una conferma di qualcosa che era già noto, anche se non confermato.



I nuovi modelli della linea principale di telefoni di Samsung si chiameranno quindi Galaxy S20 ed S20 Ultra. Quindi niente Galaxy S11 ed S11+, come inizialmente ipotizzato seguendo la numerazione regolare.



Il cambiamento ha senso, visto che chiamare un telefono S20 nel 2020 potrebbe avere un maggiore impatto. Rimane da capire quale sarà la numerazione seguita da Samsung da qui in poi, ossia se il modello successivo sarà S21 o S30. Comunque sia vi ricordiamo anche che stiamo parlando di voci di corridoio, quindi prendete il tutto con le molle in attesa dell'annuncio ufficiale dello smartphone.