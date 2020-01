Resident Evil 3 remake, la nostra nuova anteprima

Il 3 aprile 2020 è una di quelle date segnate in rosso sul calendario di milioni di appassionati di videogiochi. È infatti quella in cui Resident Evil 3 , uno dei rifacimenti più desiderati e attesi dai fan della saga survival horror di Capcom, vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One e PC. E considerando quanto il precedente Resident Evil 2 sia diventato l'esempio perfetto di come andrebbero fatti i remake, non ci vuole molto a capire il perché di tanta attesa anche per questo capitolo.

Un Nemesis più cattivo e rompicoglioni

Resident Evil 3 sarà una reinvenzione dell'opera del 1999 sulla falsariga di quanto abbiamo visto nel remake di Resident Evil 2. Questo significa che la rivisitazione non catturerà solamente la magia del tanto amato capitolo originale, ma ne espanderà i contenuti offrendo un'esperienza più ricca. I momenti chiave, i nemici iconici, le aree della versione PlayStation ci saranno con ogni probabilità tutte, ma adattate in base alla nuova struttura narrativa che verrà adottata e che, pur mantenendosi sulla base di quella originale di Nemesis, conterrà qualche spunto originale e una disposizione differente di eventi e creature. Nuove aree si affiancheranno quindi ad altre più vecchie, rielaborate per l'occasione grazie alla magnificenza del RE Engine. Il nuovo motore grafico consentirà di restituire visivamente una Raccoon City più credibile e per questo terrificante che mai. Ma, come vi avevamo anticipato nel corso di una precedente anteprima, non saranno solo la storia e le aree di gioco a subire dei cambiamenti e a essere adattati.

Il Nemesis, oltre a un aspetto leggermente diverso, avrà per esempio dimensioni più proporzionate grazie alla tecnica della fotogrammetria, e un ruolo ancora più attivo nell'ambito dell'avventura, grazie a una intelligenza artificiale piuttosto evoluta. Questo permetterà alla creatura non solo di agire in maniera sempre diversa a seconda del "pericolo", ma anche di sbucare all'improvviso nei luoghi più impensabili e perseguitare le sue vittime in maniera non predefinita. L'obiettivo, a detta di Peter Fabiano, producer del gioco, è quello di rendere la sua figura più opprimente e spaventosa che mai, provocando nel giocatore una maggiore tensione già a partire dal rumore dei suoi passi e dall'immancabile "grido di battaglia", ovverosia "STARRRS!".

Non a caso ancora una volta lo sviluppatore porrà l'accento sul comparto sonoro come parte integrante del gameplay: nel caso della sopra citata B.O.W. bisognerà spesso tendere l'orecchio per cercare di capire da quale punto della strada o da quale palazzo proverranno i suoi rumori, e quanto sarà distante. Una presenza minacciosa, implacabile più che mai quindi, che grazie agli ampi spazi all'aperto offerti dalla struttura un po' più aperta della "rimodellata" Raccoon City, si muoverà velocemente sfruttando ogni vicolo o varco per tagliare la strada e sorprendere la povera Jill, più che nell'originale. Speriamo tuttavia che la sua presenza non diventi troppo pressante a discapito dell'esplorazione: non vorremmo infatti che una presenza eccessivamente costante della creatura e l'esigenza di fuggire ed evitare lo scontro con essa, costringesse i giocatori a visitare in fretta e furia certe locazioni.