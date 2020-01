Che fine ha fatto… Kameo: Elements of Power

Che fine hanno fatto... è una rubrica a cadenza regolare che cerca di riportare alla luce quei franchise che per un motivo o per un altro sono caduti un po' nel dimenticatoio, raccontandone la storia, con la speranza di rivederli prima o poi sui nostri schermi.



Rare è una delle più importanti e apprezzate aziende sviluppatrici di videogiochi, legata inizialmente a doppio filo al nome di Nintendo, azienda per la quale, a partire dal 1994, produsse una pletora di titoli in esclusiva. E non parliamo di titoli di secondo piano, ma di giochi del calibro di Battletoads, GoldenEye 007, Perfect Dark, Star Fox Adventures e le serie Donkey Kong Country, Killer Instinct e Banjo-Kazooie, giusto per rendere l'idea del valore delle produzioni di questo team e del perché è così ben considerato. Eppure tra le sue produzioni ce ne sono state anche alcune meno fortunate, come per esempio Kameo: Elements of Power.

Una gestazione travagliata Il gioco ebbe purtroppo una gestazione parecchio sofferta. Nato su Nintendo 64, venne spostato prima su GameCube e successivamente Xbox, subito dopo l'acquisizione nel settembre 2002 di Rare da parte del colosso di Redmond. Infine, nel 2004, Rare e Microsoft decisero di spostare ancora il progetto, stavolta su Xbox 360, espandendone il gameplay inserendo modalità online di cooperativa, sezioni speciali nel single player, e riscrivendo il motore grafico in funzione delle potenzialità della nuova piattaforma, di cui divenne uno dei titoli di lancio. Nonostante questi continui cambiamenti in corsa, il titolo finale si rivelò abbastanza buono. Come scrivemmo all'epoca della recensione, dove lo valutammo in maniera positiva, "sin dall'introduzione, narrata dalla classica voce fuoricampo, si può intuire il tipo di prodotto sviluppato da Rare". Certo, il gioco non era esente da difetti, come una certa linearità di fondo nello svolgersi dell'avventura e un livello di difficoltà tarato verso il basso, ma nulla che non si potesse "sistemare" in un seguito, o che intaccasse il potenziale del personaggio e del suo mondo, che era e sarebbe tutt'ora tanto. Kameo: Elements of Power non aveva particolari caratteristiche ludiche next-gen rispetto alla sesta generazione, ma si distingueva per un comparto tecnico sopra la media, ottima palette di colori e molta inventiva di chiara matrice Stamperiana, quando ancora i fratelli erano parte della compagnia da loro creata. Un prodotto come Kameo ha ancora oggi le potenzialità per far tornare il sorriso a molti nostalgici, e siamo certi che una nuova avventura realizzata con tutti i crismi del caso farebbe felici larga parte di quegli utenti che a fine 2005 erano disposti a tutto pur di portarsi a casa una Xbox 360.