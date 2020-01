Resident Evil 3 e RE Resistance non sono collegati narrativamente, sebbene entrambe le esperienze troveranno posto nel medesimo pacchetto.



A rivelarlo sono stati due producer di Capcom, Peter Fabiano e Masao Kawada. Quest'ultimo ha detto che Resident Evil 3 che Resident Evil: Resistance condividono il tema della fuga e la medesima ambientazione, ma al di là di questo si tratta di storie separate.



Sempre secono Kawada, il progetto va inteso più come una raccolta di due prodotti differenti che altro. Ognuno dei due giochi, del resto, disporrà di una lista di Trofei / Obiettivi diversa, oltre ad avere un proprio peso d'installazione.



A questo punto non è dato sapere quali fossero le intenzioni iniziali di Capcom alla presentazione di Resident Evil: Resistance, fatto sta che troveremo il gioco insieme a Resident Evil 3 in un'unica soluzione a partire dal 3 aprile.