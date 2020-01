Samsung Galaxy S11, elenco delle custodie svelato da un leak

Samsung Galaxy S11 verrà mostrato ufficialmente al mondo il prossimo 11 febbraio 2020, nel corso di un evento ad hoc realizzato dalla casa coreana. Nel frattempo si rincorrono le ultime indiscrezioni, i rumor e i leak: il più recente avrebbe svelato l'elenco delle custodie ufficiali targate Samsung, al completo.

Non si tratta di un dettaglio banale, perché qualora confermato questo leak svelerebbe informazioni preziose circa Samsung Galaxy S11. La notizia arriva direttamente da MobileFun, rivenditore di accessori (anche) per smartphone android: la lista al completo di tutte le custodie confermerebbe innanzitutto una commercializzazione suddivisa ancora una volta in tre modelli: Samsung Galaxy S11 standard, S11+ ed S11 Ultra. L'altro dettaglio importante è il cambio di nome, che sembrerebbe ormai confermato: i nuovi smartphone top di gamma saranno Samsung Galaxy S20, S20+ ed S20 Ultra.

Dulcis in fundo, vediamo l'elenco di tutte le custodie per Samsung Galaxy S11 e compagnia, con rispettivi prezzi (in sterline). Solo il Samsung Galaxy S11 Ultra (o S20 Ultra) avrà una prestigiosa cover realizzata in tessuto Kvadrat.

Clear View Cover Case (black, white, grey, sky blue, pink), 49,99 sterline, per S20 Ultra/S20 Plus/S20

LED View Cover Case (black, white, grey, sky blue, pink) a 59,99 sterline, per S20 Ultra/S20 Plus, per S20 solo in black e grey

LED Cover Case (black, white, grey, sky blue, pink) a 49,99 sterline, per S20 Ultra/S20 Plus, per S20 solo in black e grey

Protecting Standing Cover Case (black e silver) a 29,99 sterline, per S20 Ultra/S20 Plus/S20 Silicone Cover Case (black, white, sky blue, grey, navy e pink) a 24,99 sterline, per S20 Ultra/20 Plus/S20

Leather Cover Case (black, light grey, sky blue, grey, brown, red) a 44,99 sterline per S20 Ultra/20 Plus/20

Kvadrat Cover Case (red, green, grey) a 29,99 sterline per S20 Ultra

Clear Cover Case - Transparent a 17,99 sterline, per S20