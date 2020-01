Fortnite: Pacchetto Leggende Polari e Starter Pack spariranno presto, ecco la data

Avete già acquistato lo Starter Pack e il Pacchetto Leggende Polari di Fortnite Capitolo 2? Se la risposta è no, sappiate che (qualora foste interessati) dovreste farlo al più presto. Perché i pacchetti di oggetti cosmetici citati stanno per sparire dal Battle Royale di Epic Games.

La notizia arriva da alcuni attenti giocatori su Nintendo Switch: solo sulla console ibrida di Nintendo, infatti, è arrivato l'avviso relativo a questi pacchetti di Fortnite Battaglia Reale. Veniamo anche alle date precise. Il Pacchetto Leggende Polari verrà rimosso dal negozio di Epic Games il prossimo 13 gennaio 2020, mentre lo Starter Pack subirà la stessa sorte già dall'11 gennaio 2020, cioè questo sabato. Il primo dei due è arrivato solo recentemente, quindi è possibile che non tutti i giocatori che collezionano le Skin di Fortnite lo abbiano già acquistato: non resta molto tempo a disposizione.

La rimozione di tutti i pacchetti di oggetti cosmetici a pagamento da Fortnite Capitolo 2 lascia presagire l'arrivo di nuovi contenuti da parte di Epic Games: è chiaro, almeno, che l'Aggiornamento 11.40 dovrà necessariamente arrivare, a questo punto, tra l'11 e il 13 gennaio 2020. Vi terremo aggiornati non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.

the polar legends bundle will be available until the 13th of this month and the wavebreaker starter pack will be replaced with a new starter pack after the 11th pic.twitter.com/NChCFN7gAg