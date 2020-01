Fortnite: Skin dei Ragni e Tsuki nel negozio del 9 gennaio 2020

Arriva come di consueto un nuovo appuntamento con il negozio di Fortnite Capitolo 2: vediamo dunque tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi proposti dagli sviluppatori di Epic Games nella giornata di oggi, giovedì 9 gennaio 2020.

Se vi piacciono le Skin dei Ragni di Fortnite Capitolo 2, questo è il momento giusto per acquistarle. L'intero set è tornato disponibile, con Cavaliere del Ragno in evidenza: è una skin leggendaria da 2000 V-buck, un prezzo di ben 20 euro al cambio. Torna nel negozio di oggi anche Tsuki, la skin robotica da 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio. I balletti in evidenza di oggi sono due: Euforia da zucchero e A viso aperto, ma non manca un CD Musicale: Battito 8-Bit.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 9 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Il nuovo aggiornamento 11.40 si sta facendo desiderare, ma nuove sfide dovrebbero debuttare attorno alle 15:00.

Cavaliere del Ragno (Costume) - 2000 V-buck

Tsuki (Costume) - 1200 V-buck

Milite Giocattolo (Costume) - 800 V-buck

Punto Intermedio (Costume) - 1200 V-buck

Scout (Costume) - 800 V-buck

Frattale Zero (Copertura) - 500 V-buck

Battito 8-BIT (Musica) - 200 V-buck

Euforia da Zucchero (Emote) - 500 V-buck

A viso aperto (Emote) - 200 V-buck